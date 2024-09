Milan, tra oggi e domani si valuterà se Thiaw potrà essere convocato per il Venezia

Se Alvaro Morata è tornato ieri ad allenarsi in gruppo a Milanello, lo stesso non si può dire di Malick Thiaw, il quale ha proseguito anche ieri il suo lavoro personalizzato. Come riferisce stamattina Tuttosport, tra oggi e domani si valuterà per il difensore tedesco potrà essere o meno convocato per la sfida di sabato a San Siro contro il Venezia.

Questo il programma completo della 4^ giornata di campionato:

SABATO 14 SETTEMBRE

15.00 Como-Bologna (DAZN)

18.00 Empoli-Juventus (DAZN)

20.45 Milan-Venezia (DAZN/Sky)

DOMENICA 15 SETTEMBRE

12.30 Genoa-Roma (DAZN)

15.00 Atalanta-Fiornetina (DAZN)

15.00 Torino-Lecce (DAZN)

18.00 Cagliari-Napoli (DAZN/Sky)

20.45 Monza-Inter (DAZN)

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

18.30 Parma-Udinese (DAZN)

20.45 Lazio-Verona (DAZN/Sky)