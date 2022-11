Milan, tre gol per Leao contro lo Spezia: è la sua vittima preferita in Serie A

Fonte: Transfermarkt

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sarà lo Spezia il prossimo avversario in campionato del Milan. La formazione ligure, che sarà ospite dei rossoneri nell'incontro valido per la tredicesima giornata, è la vittima preferita in assoluto per Rafael Leao. In quattro gare, infatti, l'attaccante portoghese ha punito per ben tre volte i bianconeri realizzando anche una doppietta nella stagione 2020/2021.