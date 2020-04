Milan, tutte le idee per un addio certo: quello di Paqueta

È stato ad un passo dall’addio a gennaio, con interessamenti mai concretizzati che lo avrebbero potuto portare in un altro campionato ma anche in Italia per sposare il progetto della Roma, ma ora l’avventura milanista di Lucas Paqueta sembra veramente agli sgoccioli. Il centrocampista brasiliano avrebbe potuto rappresentare il caposaldo di un progetto tecnico che in casa Milan è ormai passato remoto, sebbene sia trascorso poco più di un anno dal suo approdo in rossonero, e dunque si valutano tutte le possibilità legate ad un suo addio. Dalle piste italiane che potrebbero riproporre Roma e Fiorentina come destinazioni, a quelle straniere che potrebbero rinverdire l’interesse per il portoghese Florentino Luis nell’ambito di uno scambio con il Benfica. Quel che appare inoppugnabile è che la stagione in corso, quando riprenderà, andrà a rappresentare l’ultimo segmento dell’esperienza milanista del centrocampista verdeoro.