Milan, tutti gli impegni del mese di ottobre tra Prima Squadra, Primavera e Femminile

Sarà un mese di spessore. Ottobre è appena iniziato e dandogli un primo sguardo riserverà un gran numero di grandi appuntamenti per ognuna delle nostre squadre.

PRIMA SQUADRA MASCHILE

Da Dortmund a Napoli, in mezzo anche la seconda sosta per le Nazionali. I rossoneri di Mister Pioli andranno in scena sempre in serata, giocando ben quattro gare su cinque in trasferta. Se in Serie A si potranno fare le prime proiezioni dopo praticamente un quarto di cammino, in Champions League si potrà già indirizzare il percorso arrivando al giro di boa del girone.

SERIE A

8ª giornata, Genoa-Milan, sabato 7 ottobre 2023 ore 20.45 (DAZN/Sky) - Stadio Luigi Ferraris

9ª giornata: Milan-Juventus, domenica 22 ottobre 2023 ore 20.45 (DAZN) - Stadio San Siro

10ª giornata: Napoli-Milan, domenica 29 ottobre 2023 ore 20.45 (DAZN) - Stadio Diego Armando Maradona

CHAMPIONS LEAGUE

2ª giornata, Borussia Dortmund-Milan, mercoledì 4 ottobre 2023 ore 21.00 (Amazon Prime Video) - Signal Iduna Park

3ª giornata, PSG-Milan, mercoledì 25 ottobre 2023 ore 21.00 (Amazon Prime Video) - Parc des Princes

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Le rossonere di Mister Ganz accelereranno in campionato grazie a un calendario impegnativo; da segnalare Milan-Juventus. Alla Serie A Femminile si affiancherà poi la Coppa Italia, in generale le ragazze scenderanno in campo con l'obiettivo di brillare in ogni competizione.

SERIE A FEMMINILE

2ª giornata, Napoli Femminile-Milan, domenica 1 ottobre 2023 ore 12.30 (DAZN) - Stadio Caduti di Brema

3ª giornata, Milan-Juventus, sabato 7 ottobre 2023 ore 19.00 (DAZN/Rai Sport) - PUMA House of Football

4ª giornata, Como Women-Milan, sabato 14 ottobre 2023 ore 18.00 (DAZN) - Stadio Caduti di Brema

5ª giornata, Milan-Pomigliano, TBD (DAZN) - PUMA House of Football

COPPA ITALIA FEMMINILE

Ottavi di finale (gara secca), Hellas Verona-Milan, mercoledì 11 ottobre ore 15.00 - Sinergy Stadium

PRIMAVERA

In Italia come in Europa, non mancheranno le vetrine per i ragazzi di Mister Abate per rimanere ai vertici delle classifiche, all'interno di una stagione finora molto positiva. Non fermarsi ma anzi crescere, alimentando la forma del collettivo e le caratteristiche dei singoli.

PRIMAVERA 1

6ª giornata, Milan-Atalanta, domenica 8 ottobre 2023 ore 11.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football

7ª giornata, Roma-Milan, sabato 21 ottobre 2023 ore 11.00 (Sportitalia) - Stadio Tre Fontane

8ª giornata, Milan-Sampdoria, TBD (Sportitalia) - PUMA House of Football

YOUTH LEAGUE

2ª giornata, Borussia Dortmund-Milan, mercoledì 4 ottobre ore 14.00 (LIVE su AC Milan Official App) - Dortmund Brackel Training Ground

3ª giornata, PSG-Milan, mercoledì 25 ottobre ore 14.00 - Stade Georges-Lefèvre