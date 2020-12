Milan, tutti i record della squadra di Pioli

L’edizione odierna di Tuttosport fa un riepilogo dei tanti record battuti dal Milan di Pioli. 29 partite consecutive a segno, 11 gare di fila con almeno due reti realizzate (non accadeva dal 1958-59), 14 giocatori in gol (comanda Ibrahimovic con 17), 68 punti in campionato dal 1° gennaio, +7 sull’Atalanta ferma a 61. Non solo: la squadra di Pioli ha battuto anche il record di punti collezionati dal Milan dopo nove giornate: oggi sono 23, mentre nel 2005-06 erano stati 22.