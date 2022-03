MilanNews.it

"A Napoli con l'amuleto: riecco Ibra", titola Tuttosport alla luce del recupero del campione svedese, che stasera sarà in panchina al Maradona. "Al rientro dopo un mese e mezzo, è fondamentale anche come uomo squadra", scrive il quotidiano torinese sempre a proposito di Zlatan, il quale freme dalla voglia di scendere in campo per aiutare i compagni.