Milan, Tuttosport: "Cala il monte ingaggi, non aumentano i ricavi"

Con la diminuzione del monte ingaggi il Milan ha effettuato la prima parte del cammino di risanamento. Per completare il percorso, però, bisogna ora aumentare i ricavi. In assenza di questa crescita, infatti, il deficit del club continuerebbe a essere pesante. Come riporta Tuttosport, nonostante l’arrivo di Gazidis, non è ancora stata registrata un’impennata degli introiti commerciali. Ecco perché la società spinge per la realizzazione di un nuovo stadio, un passaggio che può diventare un volano in grado di sprigionare nuove entrate.