Milan, Tuttosport: "Conti e Calabria, uno è di troppo"

Secondo Tuttosport, uno tra Calabria e Conti potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Davide, dopo la frattura del perone sinistro a fine aprile - infortunio che gli ha impedito di prendere parte all’Europeo Under 21 -, non è più riuscito a ripetere le prestazioni della passata stagione, mentre Conti - reduce da due operazioni al ginocchio - non ha mai mostrato il suo vero potenziale. L’ex atalanta (più di Calabria) è destinato a cambiare aria se il Milan a gennaio dovesse prendere un nuovo terzino destro. Il giocatore potrebbe partire in prestito per giocare con continuità e ritrovarsi.