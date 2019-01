Milan, Tuttosport: "La Champions per trovare i soldi giusti"

Perché continuare a parlare di Milinkovic-Savic - si chiede Tuttosport - se il Milan non può aprire il portafoglio? Perché il giocatore piace ancora e in estate potrebbe tornare di moda - osserva il quotidiano torinese - se si verificassero una serie di condizioni. Per i rossoneri sarà fondamentale il ritorno in Champions League. Senza gli introiti derivati dalla massima competizione europea sarebbe praticamente impossibile sedersi al tavolo con Lotito per trattare il giovane centrocampista serbo.