Milan TV ha proposto una grafica interessante riguardante tutti i numeri di Franck Kessie in rossonero. Con i suoi 26 gol in 169 presenze l'ivoriano ha raggiunto due mostri sacri come Ronaldinho e Rijkaard per numero di reti segnate: 17 sono arrivate su rigore. "Il Presidente" inoltre ha fatto 23 gol di destro e tre di sinistro.