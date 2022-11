Milan TV - Pioli carica la squadra: "Dicono che non abbiamo più fame. Ma non è vero, e stasera lo dimostriamo!”

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

“Dicono che non abbiamo più fame. Ma non è vero, e stasera lo dimostriamo!” È il messaggio motivazionale di Stefano Pioli alla squadra: nel pre partita di Milan-Fiorentina il tecnico rossonero ha raccolto tutti i calciatori in cerchio per caricarli con questo discorso. Lo riporta Milan TV, che ha ripreso l'allenatore del Milan durante il discorso.