Milan U23, praticamente chiuso l'accordo con l'ex Brindisi Mbarick Fall

Il Milan Under 23 inizia a muoversi per costruire la rosa della squadra che parteciperà, per la prima volta, alla Serie C. Come raccolto dalla redazione di TuttoC.com, i rossoneri hanno ormai chiuso l'accordo con l'attaccante Mbarick Fall, classe '97, nell'ultima stagione al Brindisi e poi alla Giana Erminio.

Nato in Senegal, è in possesso della cittadinanza italiana. Sella seconda parte dello scorso campionato ha vestito la maglia della Giana Erminio, in precedenza ha indossato quelle del Brindisi, del Sangiuliano City, con la quale ha conquistato la promozione dalla Serie D alla C, del NibionnoOggiono, del Crema e del Fanfulla. È cresciuto nella Pro Sesto, società nella quale ha militato quattro stagione e con la quale ha esordito in prima squadra.