Milan, un'altra lacuna della rosa rossonera: manca anche una vera alternativa a Pulisic

In vista del mercato di gennaio, si parla tanto del fatto che al Milan serva sia un vice-Fofana in mezzo al campo, che un vice-Theo Hernandez a sinistra. In realtà, negli ultimi giorni è emersa un'altra lacuna della rosa milanista, dove non c'è una vera alternativa a Christian Pulisic. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Diavolo non ha un calciatore simile all'americano in rosa e nemmeno una mezzapunta centrale di ruolo.

Pulisic sarà costretto a saltare sicuramente la sfida di mercoledì contro la Stella Rossa in Champions League e, in mancanza di una vera alternativa, Paulo Fonseca sarà costretto ad adattare qualcuno nel ruolo di trequartista: le opzioni sono Ruben Loftus-Cheek e Alvaro Morata, con l'inserimento di Tammy Abraham come centravanti.