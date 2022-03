Milan, un anno fa il primo gol in rossonero di Kjaer

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Esattamente un anno fa, era l’11 marzo 2021, il Milan pareggiava 1-1 in casa del Manchester United nella sfida degli ottavi di finale di Europa League. Un pareggio amaro per i rossoneri di Stefano Pioli perché giocarono molto meglio dei padroni di casa, che passarono in vantaggio con Amad Diallo al 50esimo. Il pareggio rossonero arrivò al minuto 92 con Simon Kjaer, al suo primo gol in maglia rossonera. Le recriminazioni dei milanisti derivano da un gol annulla – ingiustamente – per un presunto fallo di mano a Franck Kessie nel primo tempo. I rossoneri poi non superarono il turno in virtù della vittoria del Manchester United nella sfida di ritorno per 0-1.