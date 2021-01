Milan, un anno fa il secondo arrivo di Ibrahimovic: tutti i suoi numeri

Esattamente un anno fa, il 2 gennaio 2020, Zlatan Ibrahimovic sbarcava a Milano per la terza volta nella sua carriera, la seconda per indossare la maglia del Milan. Un approdo fondamentale per i rossoneri, dato che lo svedese è stato in grado di riportare a Milanello quella mentalità vincente che mancava da anni. Ecco, di seguito, tutti i numeri del suo anno rossonero tra campionato e coppe:

Presenze: 30

Reti: 22

Assist: 7

Cartellini gialli: 5

Cartellini rossi: 0