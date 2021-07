Milan, un anno fa la rimonta sulla Juventus: a San Siro finì 4-2 per i rossoneri

Esattamente un anno fa, era il 7 luglio 2020, il Milan di Stefano Pioli rimontò da 0-2 a 4-2 contro la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri, che erano avviati verso il nono scudetto vinto di fila, andarono in vantaggio di 2 gol ad inizio secondo con Adrien Rabiot e Cristiano Ronaldo. Al minuto 53 era notte fonda per il Diavolo, sotto di 2 reti contro CR7 e compagni dopo aver giocato un buon mese di giugno. Improvvisamente però un lampo in favore del Milan riaccese il match. Zlatan Ibrahimovic al minuto 62 trasformò il rigore e accorciò le distanze. Poi successe l’imponderabile. Fra il minuto 66 e il minuto 67 il Milan segnò 2 gol e completò la rimonta. Prima Franck Kessie e poi Rafael Leao mandarono in orbita i rossoneri. Chiuse i conti e fissò il punteggio sul 4-2, Ante Rebic a 10 minuti dalla fine. I bianconeri furono annichiliti per la rimonta subita, e Pioli e i suoi ragazzi potettero festeggiare un’incredibile rimonta.