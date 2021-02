Milan, un pari che vale gli ottavi. Il QS: "Ma non è più la squadra del 2020"

Il QS in edicola questa mattina dedica uno spazio al Milan con il titolo seguente: "Non è più la squadra del 2020". I rossoneri hanno sofferto molto contro la Stella Rossa e sono apparsi lontani dall'essere reattivi e pronti per giocarsi l'ultima parte di stagione dove dovranno difendere l'eventuale qualificazione alla prossima Champions League e dare fastidio all'Inter per vincere la Serie A. Non è più il Milan del 2020, è chiaro perché si vede lentezza, una manovra con pochissime idee e farraginosa. Da Dalot, a Meité, fino a Krunic e Castillejo: la qualificazione è l'unica cosa buona di ieri. L'immagine di Ibrahimovic a testa bassa che lascia il campo è emblematica per descrivere il momento del Diavolo.