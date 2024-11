Milan, un precedente e una sconfitta con l'arbitro Feliciani

vedi letture

La gara di domani sera del Milan contro il Monza, che si disputerà in Brianza all'U-Power Stadium alle ore 20.45 e sarà valevole per l'undicesima giornata di campionato, è stata affidata all'arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Si tratta solamente del secondo incrocio tra rossoneri e il fischietto abruzzese: l'unico precedente è stato sfavorevole al Diavolo. La gara si giocò lo scorso maggio a a Torino e i granata vinsero contro un Milan già praticamente in vacanza per 3-1. Con i brianzoli sarà invece il sesto incrocio, il quarto in Serie A dopo i primi due in Serie C: lo storico dice due vittorie, due sconfitte e un pareggio.

Questa la designazione arbitrale completa:

Arbitro: FELICIANI

Assistenti: BERCIGLI – PERROTTI

IV uomo: MARIANI

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA