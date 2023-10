Milan, un solo centrocampista finora in gol: è Loftus-Cheek

In attesa della fine di questa sosta per le partite nazionali, il Milan prosegue nel proprio lavoro a Milanello in vista dell'importante match di domenica prossima contro la Juventus. Esiste però un dato poco positivo per i rossoneri: la squadra di Pioli fatica a mandare in gol i centrocampisti. Una sola rete finora arrivata dal centrocampo rossonero, è quella di Loftus-Cheek contro il Cagliari. Importanti risposte arrivano invece dal reparto offensivo, con Pulisic e Giroud "on fire" A quota quattro reti ciascuno, segue Leao con tre gol.