Milan, un solo modo per cambiare il destino: vincere comunque. La formazione anti Lazio

La vittoria dell’Inter contro la Roma, ultima avversaria della parte sinistra della classifica per i nerazzurri, non deve assolutamente cambiare i piani del Milan. È chiaro, il destino è nelle mani della squadra di Simone Inzaghi, ma c’è un solo modo per mettere in difficoltà l’inerzia del campionato: il Milan ha l'unico dovere di vincere e i tre punti contro la Lazio nel match dell'Olimpico di questa sera sono l'unica strada per sperare ancora.

Cuore caldo e testa fredda

E Pioli ne è perfettamente consapevole: "Sappiamo - ha dichiarato in conferenza - che più passa il tempo più il risultato pesa. Ci siamo preparati bene. Non è così importante se la squadra sia delusa o ripresa, ma è importante la partita contro la Lazio. In questo momento l'anno scorso non sapevamo se saremmo arrivati tra le prime quattro, quest'anno siamo a giocarci lo scudetto. C'è in tutti noi tensione ed emozione, voglia di andare oltre i nostri limiti per prenderci qualcosa che ad inizio anno sembrava impossibile. Serve sempre il cuore caldo e la testa molto fredda".

La probabile formazione

Per farlo, il tecnico rossonero si affiderà alla migliore formazione possibile, tenendo presenti le assenze per infortunio di Kjaer e Florenzi è quella - più recente e pesante - di Bennacer. La difesa sarà la titolare: Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez davanti a Maignan. A centrocampo obbligata la coppia Tonali-Kessie, con Brahim Diaz che si riprende la sua 10 affiancando sulla trequarti Leao e uno tra Messias e Saelemaekers e supportando l’unica punta Giroud. Recuperati ed in panchina Rebic e Ibrahimovic.