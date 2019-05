Domani sera il Milan sarà impegnato in casa della Fiorentina nel match valido per la 36^ giornata di Serie A: i rossoneri non vincono in casa dei viola in Serie A dal 26 marzo 2014, quando espugnarono il Franchi 2-0 grazie alle reti di Mexes e Balotelli. Nelle successive quattro sfide, il bilancio è di due pareggi e due successi della Fiorentina.