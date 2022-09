Milan, una settimana con due match decisivi alla prima utilissima sosta. Pioli valuta varie opzioni

MilanNews.it

Il weekend di campionato ha riportato i Campioni d'Italia in carica del Milan ufficialmente in testa alla classifica con 14 punti assieme a Napoli e Atalanta, grazie alla sofferta, ma meritata, vittoria a Genova contro la Sampdoria. Tale risultato farà guardare all'ultima settimana prima della prima sosta nazionali con più entusiasmo: mercoledì la Dinamo Zagabria, domenica il Napoli.



Sosta utilissima

Saranno una decina di giorni post Napoli utilissimi per Pioli, perché è chiaro che la squadra, in queste prima a settimane di campionato, sia stata caricata da tanti impegni subito importanti, da partite sempre tiratissime e da diverse situazioni non prevedibili che complicano le cose; gli infortuni di Rebic e Origi e l'espulsione di Leao, infatti, metteranno il tecnico rossonero nelle condizioni di valutarie varie opzioni per gestire al meglio le forze tra i due fondamentali impegni della settimana che comincia oggi.



Il piano di Pioli

In Champions League, il Milan ha l'obbligo di battere i croati, vincenti alla prima giornata contro il Chelsea, per rendere altamente positivo il pareggio in casa del Salisburgo; Pioli dovrebbe schierare il consueto 4-2-3-1, puntando, ancora una volta, su un Rafael Leao carico e riposato dopo la serata del "Ferraris". Contro Spalletti, però, il tecnico rossonero potrebbe optare per un cambio di modulo, anche perché non ci sarà il portoghese ed è difficile il recupero di Rebic e Origi. Insomma, una settimana decisiva prima di una sosta utilissima.