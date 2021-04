Milan, una sola porta inviolata nelle ultime 15 partite giocate

Il problema dei troppi gol subiti nell’ultimo periodo è evidente nel Milan. Infatti, la squadra di Stefano Pioli, nelle ultime 15 partite considerando Serie A ed Europa League, ha incassato sempre gol (20), a parte che in una partita (Verona-Milan 0-2 del 7 marzo scorso). Un dato preoccupante che il mister dei rossoneri spera di risolvere con il ritorno in campo di capitan Alessio Romagnoli. Restringendo il campo, nelle ultime 8 uscite, mai Gianluigi Donnarumma è uscito dal campo senza subire gol. C’è da correre subito ai ripari per non rischiare di compromettere la qualificazione alla prossima Champions League.