Milan Under 18, successo importante contro l'Inter firmato da De Carli

In mattinata la formazione under 18 del Milan è scesa in campo per la gara contro l'Inter. I ragazzi di mister Terni, in casa, hanno ottenuto un successo importante contro i neroazzurri grazie alla rete di De Carli al 49 s.t.

