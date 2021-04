Milan, Van Bommel compie 44 anni: auguri all'ex centrocampista

Oggi in casa Milan si ricorda il compleanno di Mark Van Bommel. L’ex centrocampista olandese, nato a Maasbracht il 22 aprile 1977, compie oggi 44 anni. In carriera è stato una colonna del PSV, del Bayern Monaco, con in mezzo la parentesi al Barcellona. A gennaio 2011 approda al Milan per restarci fino al termine della stagione successiva. Con i rossoneri colleziona 50 presenze, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Tantissimi auguri a un giocatore grintoso e combattivo, ma allo stesso tempo tecnico. Di centrocampisti così in giro non ce ne sono molti. Il Milan gli ha dedicato un post sui social.

Wishing all the best to @MarkvanBommel6 on his 44th birthday 🥳



Tanti auguri al Generale van Bommel! ️ #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/DPRwniWgzR — AC Milan (@acmilan) April 22, 2021