Milan, venerdì test a Milanello: Giampaolo proverà il 4-3-1-2

Venerdì mattina il Milan effettuerà un test contro il Novara. Per la prima volta, dunque, come evidenzia Tuttosport, si vedrà il 4-3-1-2 di Giampaolo che è stato provato spesso nelle sedute di allenamento a Milanello, con Piatek e André Silva in attacco e Suso trequartista. Calhanoglu è stato provato con insistenza da mezzala, mentre in difesa si alternano le coppie Conti-Hernandez e Calabria-Rodriguez.