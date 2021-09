Milan-Venezia, la moviola del CorSport: "Pezzuto vede bene, su Tonali non c'è rigore"

"Pezzuto vede bene, su Tonali non c'è rigore", titola il Corriere dello Sport nella moviola della sfida tra Milan e Venezia. Lascia giocare, molto, Pezzuto che esce da San Siro con una prestazione confortante, posto che la partita non è mai stata difficile o nervosa. Lo dimostrano i 25 falli fischiati (ma tanti, come dicevamo, dovevano essere sanzionati come tali) e i due cartellini gialli, comminati senza discussioni. Ha un buon colpo d’occhio l’arbitro di Lecce nel valutare il contatto su Tonali, regolarissima la rete di Brahim Diaz. Annotazione a margine: i laser hanno imperversato sul portiere Mäenpää, ci penserà il giudice.