Milan-Venezia, reti inviolate a fine primo tempo: tiene il muro ospite

Reti inviolate al termine del primo tempo. Partita spigolosa per il Milan, che fa tanto possesso ma fatica a entrare in area. I rossoneri hanno un paio di occasioni importanti con Kalulu e Florenzi, il Venezia ci prova con Peretz nel finale di frazione. I ragazzi di Zanetti difendono in massa, chiudendo ogni varco. Diaz e compagni dovranno giocare con maggiore velocità e imprevedibilità per riuscire a sfondare il muro ospite.