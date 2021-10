Nonostante la prova non del tutto positiva fornita da Ballo-Toure contro il Verona, come riportato dal sito della Lega Serie A, il terzino del Milan è il giocatore che ha recuperato più palloni in tutto il match, ben 9. Dopo di lui a quota 8 c’è Nicolò Casale. A 7 troviamo fra gli altri, Ismael Bennacer e Alessio Romagnoli.