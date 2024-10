Milan, vicino il rientro di Marco Sportiello dopo il taglio alla mano

Sportiello sta proseguendo il suo percorso di rientro in gruppo senza intoppi. Il portiere, fuori da luglio per un infortunio alla mano rimediato nella stanza d’hotel dove il Milan era in ritiro negli Stati Uniti, sta lavorando per essere al top della condizione e rientrare nel corso del prossimo ciclo di partite.

L'ex Atalanta, con il taglio alla mano sinistra, aveva rimediato una lesione completa del tendine estensore del secondo dito che ha necessitato di un'operazione chirurgica. Ora è in buona salute ed è sulla via del recupero, che si fa sempre più vicino.