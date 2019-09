Milan, vincere il derby per eguagliare una striscia che non si tocca dal 2014

Il Milan ha vinto le ultime quattro partite casalinghe in Serie A, subendo una sola rete: i rossoneri non arrivano a cinque successi interni consecutivi dall’agosto 2014. Nelle ultime otto partite di Serie A, il Milan ha collezionato sei successi e due sconfitte: non registra nove partite senza pareggi nella competizione dall'ottobre 2017 (quando chiuse la striscia con una sconfitta contro l'Inter).