Milan-Virtus Entella: Pulisic capitano, il vice è Loftus-Cheek

Oggi alle 11:20News
di Enrico Ferrazzi

Nell'amichevole che tra poco il Milan giocherà allo stadio Chinetti di Solbiate Arno contro la Virtus Entella, ad indossare la fascia da capitano nella squadra rossonera di Max Allegri sarà Christian Pulisic, mentre come vice-capitano è stato scelto Ruben Loftus-Cheek

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Virtus Entella, match amichevole che si disputerà questa mattina allo stadio Chinetti di Solbiate Arno.

MILAN (4-3-3): Terracciano; Cappelletti, Minotti, Vladimirov, Estupinan; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Borsani, Magrassi, Pulisic. A disp.: Torriani, Eletu, Vechiu, Colombo, Geroli, Branca, Nolli, Traore, Karaca, Ibrahimovic, Asanji. All. Massimiliano Allegri.

VIRTUS ENTELLA: Del Frate, Nichetti, Lipani, Karic, Nermin, Guiu, Russo, Moretti, Ankeye, Boccadomo, Bottaro, Portanova. A disp.: Rinaldini, Siaulys, Palomba, Tiritello, Bariti, Marconi, Debenedetti, Fumagalli, Parodi, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Dolce, Traniello, Benali. All. Andrea Chiappella.