Milan, vittorie interne contro Inter e Juventus: non succedeva dalla stagione 2005/2006

Grande vittoria per il Milan, che ha superato la Juventus per 2-0 nell'incontro valido per la nona giornata di campionato. La formazione rossonera, adesso a quota venti punti in classifica, nel corso di questa stagione ha già battuto sia i bianconeri sia l'Inter in un match casalingo. Un simile dato, come riferito dal collega Giuseppe Pastore, non si registrava dalla stagione 2005/2006.