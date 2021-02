Milan vs Crotone: sei precedenti, cinque vittorie per i rossoneri

Milan e Crotone si sono affrontate per sei volte, cinque in Serie A e una in Coppa Italia. Il bilancio è pesantemente a favore dei rossoneri: cinque le vittorie del Milan ed un solo pareggio, risalente alla stagione 2016/17. A San Siro il Diavolo ha sempre vinto, anche se esclusivamente con risultati di misura: la vittoria ai supplementari in Coppa Italia nel 2015, il 2-1 del dicembre 2016 e l'1-0 del gennaio 2018.