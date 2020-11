Milan vs Lille: due precedenti "sfortunati" in una stagione speciale

Il Milan, nella sua lunga storia, ha affrontato il Lille in due sole occasioni: era la stagione 2006/07, quella che culminò nella vittoria della coppa ad Atene. I francesi facevano parte dello stesso girone della squadra di Ancelotti, il gruppo H. La formazione all'epoca allenata da Puel riuscì a qualificarsi agli ottavi, totalizzando 9 punti, solo uno in meno rispetto ai rossoneri. Nei due precedenti, oltre allo 0-0 del Metropole, spicca il 2-0 transalpino a San Siro, nell'ultima gara del girone coi rossoneri già qualificati. Carlo Ancelotti schierò infatti una formazione piuttosto rimaneggiata, rinunciando ad elementi come Maldini, Kakà e Seedorf.