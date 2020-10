Milan vs Sparta Praga, il bilancio: quattro vittorie per i rossoneri e due pareggi

Il Milan, nella sua storia, ha affrontato lo Sparta Praga in sei occasioni: quattro le vittorie per i rossoneri e due i pareggi. L'ultimo precedente risale alla Champions League del 2003/04, quando l'undici di Ancelotti affrontò i cechi agli ottavi di finale, pareggiando 0-0 all'andata e vincendo 4-1 a San Siro (Inzaghi, Gattuso e doppietta di Sheva). Nelle tre sfide giocate in casa contro lo Sparta Praga, il Milan ha sempre vinto.