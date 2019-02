Milanello, domani appuntamento alle 11.30: seduta di video analisi e poi rifinitura in vista della Lazio

Sarà giornata di viglia, domani in casa rossonera. Archiviata con un successo la sfida contro l'Empoli, infatti, il Milan si appresta a tornare in campo contro la Lazio, all'Olimpico, nel match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. La squadra milanista si ritroverà a Milanello per una seduta di video analisi, fissata per le 11.30, a cui seguirà l'allenamento di rifinitura.