Milanello, gruppo e sorrisi in vista della trasferta di Dortmund

Apparsa sui canali social rossoneri, questa l'immagine che introduce la ripresa degli allenamenti da parte dei ragazzi di Stefano Pioli in vista dell'importante match di mercoledì sera contro il Borussia Dortmund.<

Up and running towards #BVBACM

#UCL #SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/rPa57PAm66