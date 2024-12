Milanello, il programma di giornata verso l'Hellas Verona

vedi letture

Questa mattina a Milanello la squadra si ritroverà per un'unica sessione mattutina dopo quella di ieri. Fonseca ed i giocatori continueranno a preparare l'anticipo di Serie A del venerdì contro l'Hellas Verona al Bentegodi con fischio d'inizio alle 20:45.

IL REPORT DI IERI, MARTEDÌ 17 DICEMBRE

Rossoneri subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare e alcuni torelli a tema. Terminato il riscaldamento, l'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate su sequenze di passaggi e finalizzazioni, a seguire lavoro sul possesso che ha preceduto una serie di sfide (1v1 e 2v2) prima della consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.