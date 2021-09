Milanello, oggi e domani riposo: si riprende martedì 7

Dopo l'allenamento di ieri, conclusosi con un test interno contro la formazione Primavera, nella giornata di oggi e quella di domani i rossoneri avranno a disposizione due giorni di riposo. Si ritornerà a Milanello martedì 7, giorno in cui ricomincerà il lavoro in vista del match contro la Lazio, previsto per domenica 12 settembre alle ore 18:00 a San Siro e valido per la terza giornata di Serie A 21/22.