Milanello, oggi in programma una nuova doppia sessione di allenamento

Continuano gli allenamenti intensi del Milan in questa prima fase di preparazione atletica in vista della stagione. Domani i rossoneri scenderanno in campo a Vienna per la prima amichevole del pre campionato contro il Rapid. E oggi si ritroveranno ancora una volta al centro sportivo di Milanello per una doppia sessione di allenamento agli ordini del mister Paulo Fonseca.

Di seguito il report dell'allenamento di ieri: "Al mattino, rossoneri in campo per l'attivazione muscolare eseguita tramite una serie di esercizi tecnici con il pallone. Terminato il riscaldamento, spazio ad alcuni lavori sul possesso seguiti da una serie di esercitazioni tattiche, prima della partitella su campo ridotto. Pranzo e riposo prima di tornare in campo per la sessione delle 17.00, iniziata con alcuni esercizi tecnici con il pallone. L'allenamento è proseguito con diverse esercitazioni e combinazioni tattiche. Chiusura con un'altra partitella su campo ridotto".