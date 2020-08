Si prospetta un raduno condizionato dal Covid. I giocatori rossoneri si ritroveranno a Milanello lunedì 24 agosto per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Si preannunciano misure restrittive per evitare assembramenti tra tifosi ed è possibile che il primo allenamento, proprio per questo motivo, non si svolga sul campo esterno. Tuttavia, manca ancora l'ufficialità.