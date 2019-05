MILANELLO REPORT - Allenamento sotto gli occhi di Maldini, Leo e Gazidis

Giocatori al lavoro in mattinata per proseguire l'avvicinamento alla 37° giornata di Serie A, in programma domenica 19 maggio alle 18.00 a San Siro contro il Frosinone, per quella che sarà l'ultima prestazione casalinga di questa stagione. Presenti a Milanello anche Gazidis, Leonardo e Maldini.

IL REPORT

Squadra in campo alle 11.00 sul rialzato per una fase di riscaldamento con alcuni giri di corsa seguiti da una serie di esercizi per la mobilità articolare. L'allenamento è proseguito svolgendo alcune esercitazioni tecniche con l'ausilio delle sagome: passaggi da controllo orientato, stop e tiri in porta; il tutto alla massima intensità possibile. Infine, spazio a una serie di partitelle sei contro sei per concludere il lavoro odierno.