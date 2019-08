MILANELLO REPORT - Doppia seduta di allenamento: il racconto

Allenamento doppio oggi, mercoledì 21 agosto, per i rossoneri di Mister Giampaolo in vista dell’esordio in campionato che vedrà il Milan impegnato a Udine domenica 25 alle ore 18.

DUE GRUPPI

Per l'allenamento del mattino squadra divisa in due gruppi, il primo pronto in palestra alle 10.00 dove ha effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo. Serie di esercitazioni tecniche fatte con l'ausilio dei coni prima di iniziare il lavoro tattico focalizzato sulla fase offensiva; nel frattempo il secondo gruppo ha iniziato il riscaldamento in palestra per poi spostarsi sul campo dove ha eseguito lavoro tattico con particolare attenzione sulla fase difensiva.

POMERIGGIO

Squadra in campo alle 17.00, attivazione muscolare per iniziare seguita da una serie di esercizi atletici basati sulla rapidità eseguiti tra gli ostacoli bassi; alcuni torelli a tema prima di passare alla fase tattica dell'allenamento pomeridiano svolta con il gruppo al completo. Partitella su campo ridotto per terminare il lavoro odierno.

GIOVEDÌ 22 AGOSTO

Il programma di domani, giovedì 22 agosto, prevede un solo allenamento pomeridiano.