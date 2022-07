MILANELLO REPORT - Gruppo diviso in due reparti

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Squadra a Milanello questa mattina per il consueto ritrovo per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno. Una variazione sul programma con l'annullamento della sessione pomeridiana.

REPORT

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare, a seguire squadra in campo per partecipare alla fase di riscaldamento con alcuni esercizi atletici, fatti con l'ausilio degli ostacoli bassi. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcuni torelli a tema, a seguire lavoro sul possesso e una serie di esercitazioni tecniche con la squadra divisa per reparti. Infine, lavoro aerobico per chiudere la sessione odierna

GIOVEDÌ 21 LUGLIO

Il programma di domani prevede un solo allenamento al mattino.