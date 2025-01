milanello report - In Arabia il primo allenamento del 2025

Tempo di primo allenamento a Riyadh per il Milan, sceso in campo alle 17.45 locali sul campo dell'Al Shabab Saudi Club in preparazione della Semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

REPORT

Dopo un breve meet&greet al momento dell'ingresso in campo, con i giocatori impegnati in foto e autografi concessi ad alcuni tifosi presenti, l'inizio della seduta è stato caratterizzato da una serie di attivazioni muscolari sul corto. A seguire, una serie di torelli hanno preceduto la sessione tattica.

GIOVEDÌ 2 GENNAIO 2025

Il programma della giornata vedrà alle 12.30 locali (10.30 italiane) la conferenza stampa pre partita di Mister Sérgio Conceição e di Mike Maignan, in diretta su AC Milan Official App e Milan TV. Nel pomeriggio, alle 17.30 locali (15.30 italiane), la sessione di allenamento con i primi 15' che saranno aperti alla stampa e visibili su AC Milan Official App e Milan TV.