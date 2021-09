MILANELLO REPORT - Milan: Atletico alle spalle, testa all'Atalanta

Rossoneri al lavoro questa mattina a Milanello, ritrovo consueto per colazione prima di scendere negli spogliatoi per iniziare a preparare la prossima partita di campionato che vedrà il Milan impegnato a Bergamo domenica 3 ottobre alle ore 20.45.

IL REPORT

In palestra per la seduta defaticante gli undici partenti di ieri sera; in campo, sul centrale, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato la sessione con il riscaldamento alle spalle delle porte; al termine gruppo in campo per una serie di esercitazioni sul possesso seguite da lavoro tecnico focalizzato sulle finalizzazioni. Prima di rientrare negli spogliatoi consueta partitella su campo ridotto.

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE

Per domani il programma prevede una giornata di riposo, la ripresa degli allenamenti è prevista per venerdì con una sessione pomeridiana.