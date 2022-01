MILANELLO REPORT - Rapidità e possesso per i rossoneri

Secondo allenamento settimanale stamani a Milanello, in preparazione del match contro la Juventus previsto per domenica 23 gennaio alle ore 20.45 a San Siro. Presenti presso il Centro Sportivo, per seguire il lavoro della squadra, anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

L'allenamento è iniziato in palestra, dove la squadra ha effettuato l'attivazione muscolare e una serie di esercizi sulla forza. Al termine, il gruppo è uscito sul campo per continuare il riscaldamento con alcuni esercizi focalizzati sulla rapidità, eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi. La sessione è proseguita con una serie di esercitazioni sul possesso seguite dalle prove tattiche in programma per oggi. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso l'allenamento odierno.

VENERDÌ 21 GENNAIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.