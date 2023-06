MILANELLO REPORT - Rossoneri di nuovo in campo

MilanNews.it

Squadra a Milanello per il primo allenamento settimanale dopo i tre giorni di riposo concessi dal Mister. Il gruppo si è ritrovato per colazione prima di scendere negli spogliatoi per iniziare la preparazione dell'ultima giornata di campionato contro l'Hellas Verona, in calendario per domenica 4 maggio alle 21.00 a San Siro.

REPORT

Squadra subito in campo per la fase di riscaldamento, eseguita tra gli ostacoli bassi e i coni. A seguire torelli a tema per terminare la prima parte del lavoro. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazione tecniche e sul possesso, prima della consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 2 GIUGNO

Il programma prevede un allenamento al mattino.