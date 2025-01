milanello report - Zagabria nel mirino: domani la vigilia di Champions

Pioggia questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di Champions League che vedrà il Milan affrontare la Dinamo Zagabria, mercoledì 29 gennaio alle ore 21.00, al Maksimir.

REPORT

Squadra divisa in due gruppi: lavoro di scarico in palestra e, a seguire, attivazione muscolare all'interno della struttura per chi ha preso parte dal primo minuto al match di ieri; riscaldamento sul campo con dei torelli per chi non ha giocato contro il Parma. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sul possesso palla e sulla finalizzazione, prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.

MARTEDÌ 28 GENNAIO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino, nel pomeriggio la squadra partirà per Zagabria.